“Il vaudrait mieux savoir quand et si repartir. Ibrahimovic? Il va très bien”

Stefano Pioli et sa vision du football. Si vous pouviez donner un titre à Instagram direct, ce serait certainement le cadre de la diffusion en direct faite par l’entraîneur Rossoneri avec l’ancien champion de volley-ball Pasquale Gravina. Au cours de la conversation, divers sujets ont été abordés, de l’inévitable urgence du coronavirus à Zlatan Ibrahimovic, en passant par ce que Pioli lui-même considère comme les éléments fondamentaux d’une équipe gagnante.

Le retour sur le terrain

«Je comprends bien la difficulté du moment, nous manquerions autre chose. Mais dans notre position de pouvoir savoir avec un peu plus de précision quand et s’il y aura une reprise de l’entraînement et le championnat serait mieux afin de mieux planifier notre travail. Avoir des dates plus précises serait mieux, nous espérons que cela peut arriver».

«Notre tâche dans cette situation est certainement délicate et particulière, compte tenu du moment que nous vivons tous. Cependant, nous essayons de maintenir une concentration et une motivation élevées, tout en essayant de faire en sorte que l’équipe se sente aussi proche que possible. Nous essayons d’être ensemble et de nous voir presque tous les jours, de faire de la formation et essayer de rester mentalement concentré sur notre travail, en espérant pouvoir le reprendre».

Ibrahimovic et la question du “talent”

“Je pense que le talent est une capacité innée. Il y a des gens qui sont nés avec talent dans diverses disciplines ou situations. Il n’est pas difficile pour moi de reconnaître le talent. Ceux qui en sont propriétaires créent des situations simples qui sont difficiles pour les autres. Le talent est absolument améliorable et entraînable. Je donne l’exemple de Federer: il est né avec ce talent et cette sensibilité, mais en s’entraînant tous les jours, il a constamment eu la chance de devenir probablement le plus grand joueur de tennis de tous les temps “.

«Nous avons également vu des talents gaspillés, peut-être à cause d’un manque de sacrifice et du désir de former ce talent. J’ai formé Klose, qui est le joueur qui a marqué le plus de buts en Coupe du monde. ” Et sur Ibra: «J’ai entendu Zlatan, c’est bon. Même Ibra lui-même me dit que le seul objectif est d’améliorer ses performances et que tout y est. “

La route de la victoire

“L’entreprise doit être forte, organisée et compacte, avec une direction toujours prête à trouver des solutions et ne pas donner de problèmes. L’équipe doit avoir des valeurs techniques importantes et surtout de la personnalité. Les équipes où il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à former, mais avec beaucoup de personnalité, gagnent. Alors bien sûr, vous avez besoin d’un coach capable de gérer un vestiaire difficile. Je ne pense pas que ce soit juste un de ces composants qui crée une mentalité gagnante. “

Football, entre passé et présent

“Le football actuel a beaucoup changé par rapport au passé. La méthodologie de travail et de préparation du jeu a changé, ce qui est certainement plus précis également grâce aux technologies disponibles. Les stratégies sont beaucoup plus approfondies et les équipes sont mieux préparées. La vitesse de jeu a augmenté. Quand je jouais, j’ai commencé à travailler presque toujours au sec, mais maintenant avec mon équipe, nous travaillons beaucoup avec le ballon. Les espaces ont changé, vous avez maintenant quelques instants pour lire la situation et l’interpréter. Je pense que cela est également dû au fait que nous, les entraîneurs, avons toujours voulu nous améliorer et nous mettre à jour “.

Du point de vue des entraîneurs

«Je pense qu’il est très important de savoir où vous allez travailler, de connaître l’histoire, les habitudes, le style, la philosophie du club et les caractéristiques de la personnalité de la haute direction avec laquelle vous allez travailler. Je pense que j’ai de la flexibilité, mais en même temps Je crois qu’il faut apporter ses propres principes, concepts et méthode de travail, parce que si le club vous a choisi, il vous a choisi aussi pour les caractéristiques que vous avez. Je suis par le passé arrivé à refuser des propositions parce que j’ai compris qu’il n’y avait pas d’harmonie sur ce qu’ils voulaient faire et comment, malgré de bonnes propositions. Ce sont eux qui me recherchent, donc une fois que je suis recherché, j’apporte ma façon d’être ou de faire ».

“En ce qui me concerne l’aspect le plus important est d’entrer dans la tête des joueurs, l’aspect psychologique est crucial. Connaissez et trouvez la clé d’accès pour chacun d’eux. Souvent, j’ai réussi et parfois non. Lorsque vous échouez, vous ne vous en sortez pas et les résultats que vous ne pouvez pas obtenir. C’est le côté que j’aime le plus lorsque je m’entraîne et celui sur lequel je passe le plus de temps. “

Sur l’avenir

«Je voudrais revenir à la normale. J’ai une grande famille et un travail qui est ma passion. J’espère revenir le plus tôt possible à cette normalité, qui est souvent considérée comme acquise mais qui n’est pas considérée comme acquise ».