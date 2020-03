«Il y a 2 ans, je m’étais pratiquement arrêté. Enfant, j’adorais Trapattoni “

Gianluigi Buffon il a parlé à JTv, se disant ouvertement et sincèrement. Des passions de l’enfance à la retraite presque il y a deux ans.

Voici ses mots:

«Il y a deux ans, j’avais pratiquement arrêté de jouer, mais je ne l’ai pas arrêté parce que je me sens bien et parce que je dois respecter les rêves du garçon Gigi. Si quand j’avais 6 ans, ils m’ont dit que je deviendrais un gardien de but de Lega Pro, pas même de Serie A, j’aurais pleuré de joie et je dois respecter cette émotion parce que pendant ces années les pensées les plus pures sont faites. “

Admiration pour Trapattoni

«J’ai passé une merveilleuse année Paris, il m’a probablement fallu me détoxifier. Contacts avec le monde Juve il y en a toujours eu et j’ai pratiquement passé une saison à l’étranger sans couper le cordon ombilical. En tant qu’enfant, mon excursus en tant que fan est particulier: je suis allé à Udine en tant qu’enfant avec mes cousins ​​et ils étaient fans de la Juventus, et j’étais un fan fou. J’étais amoureux de Trapattoni parce qu’il a sifflé, quand il est allé à l’Inter, j’ai hésité et j’ai aussi sympathisé avec les Nerazzurri. Puis, quand il est parti, j’ai suivi les équipes provinciales, puis à partir de 12 ans la passion du Gênes cela m’a submergé. Cela montre à quel point les figures qui vous entraînent dans le football sont fondamentales. “