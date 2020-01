Il y a ceux qui disent non. Fumée noire pour Matri-Livorno et Omeonga-Cosenza

SONDAGE

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Pour un échange Politano-Spinazzola qui risque de sauter en Serie A avec deux opérations qui sont descendues à la photo d’arrivée chez les cadets. La Gazzetta dello Sport en parle aujourd’hui concernant l’atterrissage de Alessandro Matri à Livourne et di Stéphane Omeonga à Cosenza. L’attaquant, dernier choix de l’attaque de Brescia, cherche une nouvelle opportunité Massimo Cellino il a essayé de le convaincre d’accepter B sans chance. Quant au milieu de terrain appartenant à Gênes aujourd’hui prêté au Cercle Bruges, la réponse finale au club calabrais a été négative, Livourne lui-même en profitant.

16.01 10:36 – Certaines personnes disent non. Fumée noire pour Matri-Livorno et Omeonga-Cosenza

16.01 10:09 – Corriere dello Sport: “Colpo Entella, Mazzitelli arrive”

16.01 10:03 – Tuttosport: “Pérouse, Benzar est prêt à défendre”

16.01 09:57 – La Gazzetta su Gaetano: “Alla Cremonese pour conquérir Naples”

16.01 00:03 – Trapani déchaîné: voici Sow. Et Guido Vadalà, ex Juventus, est en vue

15.01 22:19 – tmwCremonese, Deli peut partir: Crotone et Pérouse aiment ça

15.01 21:57 – Pordenone, Bocalon: “Ils me voulaient fortement, belle opportunité”

15.01 21:11 – tmwOmeonga y pense après les visites, rien ne signe avec Cosenza

15.01 20:24 – tmwEntella, insertion et fente pour Asencio de Gênes

15.01 19:27 – Pérouse, l’expert Gastaldello vient pour la défense

15.01 16:18 – Frosinone, tourné pour Coda del Benevento. Ardemagni l’alternative

15.01 16:03 – Empoli, La Mantia: “Quelque chose s’était cassé à Lecce. Ici pour le projet”

15.01 15:51 – Trapani, l’ancienne Fiorentina Tino Costa apparaît pour le milieu de terrain

15.01 15:33 – Pescara, après Rea un autre jeune homme en procès: Roman del Puebla

15.01 15:21 – officier V. Entella, voici Mazzitelli de Sassuolo

15.01 15:12 – Spezia, Angelozzi: “Nous allons bien. Branding? Avec nous jusqu’en juin”

15.01 14:48 – Salernitana, Andre Anderson peut revenir de la Lazio

15.01 14:27 – tmwFrosinone, Citro vers la sortie: Bari et Teramo aiment ça

15.01 14:18 – Venise officielle, Monachello arrive d’Atalanta

15.01 14:11 – tmwCittadella, le Teramo sur Rizzo

15.01 13:48 – via officiel Pordenone, Monachello. Bocalon vient de Venise

15.01 13:42 – tmwJuve Stabia, près du renouvellement d’Allievi

15.01 13:24 – Venise officielle, voici l’extérieur. Pris Molinaro

15.01 13:03 – officier Gozzano, abattu en défense: le Figliomeni central arrive

15.01 12:57 – officiel d’Alexandrie, Di Quinzio arrive de Pise. Contrat jusqu’en 2022

15.01 12:48 – tmwVirtus Entella, Mazzitelli à Chiavari pour la signature. La photo

15.01 12:39 – Officiel de Cittadella, Fatigué revient à porter la chemise grenat

15.01 12:33 – Pescara, Pettinari en haut de la liste de courses. Mais Trapani n’abandonne pas

15.01 12:27 – Empoli, c’est maintenant au milieu de terrain: but Zurkovski. Stulac loin

15.01 12:24 – tmwLivorno, Raicevic sortant: contacts avec Sion et Zurich. Hypothèse Belgique

1er étage

La Fiorentina est toujours à la recherche d’un défenseur. Bonifazi, désormais destiné au SPAL, s’éloigne, avance Juan Jésus de Rome. Les Giallorossi ne semblent pas enclins à vendre le joueur en prêt, la Fiorentina évalue donc l’achat purement et simplement sur la base d’un contrat …