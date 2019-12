Il y a déjà 11 Rayados pour la troisième place du Mundialito!

Rayados se prépare à affronter Al Hilal en Coupe du monde des clubs avec onze pleins de remplaçants.

Après avoir perdu en demi-finale contre Liverpool, le «Turc» Mohamed a renvoyé neuf de ses joueurs au Mexique, huit de son équipe de départ.

Cependant, avec tout et des pertes, l'entraîneur de Monterrey en a déjà onze prêts à jouer contre l'équipe arabe.

Le gardien de but sera Luis Cárdenas; Edson Gutiérrrez, Stefan Medina, Johan Vázquez, José María Basanta et Miguel Layún ont été élus défenseurs.

Jonathan González et Arturo González se rencontreront au milieu du terrain, tandis que Maximiliano Meza et Jonathan Urretaviscaya reprendront les groupes et même Zeldívar sera en charge des buts.