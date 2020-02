Il y a déjà une date pour Eibar

Le match reporté entre Eibar et la Real Sociedad le 16 février dernier au stade municipal d’Ipurúa, Il sera joué le 10 mars à 20h00., conformément à la décision du comité de la concurrence.

Le match, correspondant au jour 24 de LaLiga Santander et reporté pour “des niveaux élevés de composés chimiques détectés dans l’air” qui a empêché une activité physique dans la ville d’Éibar, sera contestée après que les parties concernées se seront entendues sur la date optimale pour disputer le match.

Eibar et la Real Sociedad se rencontreront le mardi 10 mars entre le 27e et le 28e jour de LaLiga Santander, même date qui ouvrira le jour des matchs de Retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec le pare-chocs entre le RB Leipzig-Tottenham et Valence-Atalanta.

Dans le match correspondant au premier tour Imanol Alguacil a remporté l’équipe 4-1. Robin Le Normand s’est rendu dans les locaux et Pape Diop a égalisé le concours avant la pause. En seconde période, Mikel Oyarzabal a fait le 2-1, Willian José le 3-1 et Martin Odegaard a clôturé la victoire à la 80e minute.