“Il y a des clubs qui utilisent le coronavirus pour leur propre bénéfice”

Le néerlandais Louis van Gaal Ce samedi, il a critiqué les clubs qui ont demandé l’annulation des compétitions de ligue en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19 et a déclaré que “dans le sport, le vainqueur est déclaré sur le terrain”.

04/04/2020

Le à 15:18

CEST

EFE

L’ancien entraîneur des Pays-Bas, du Barça ou de l’Ajax a reproché à l’actuel leader de l’Eredivisie, l’Ajax, de suspendre définitivement le tournoi et a assuré au journal néerlandais “Algemeen Dagblad” qu’il “existe des clubs qui utilisent la crise des coronavirus pour leurs propre avantage. “

“L’UEFA et la FIFA sont disposées à ajuster les règles et à offrir une marge. Eh bien, commençons à travailler ensuite. Ensuite, nous pourrons nous étendre un peu la saison prochaine avec plus de matchs au cours de la semaine”, a-t-il déclaré. Van gaal.

QUESTION À AJAX

La position de l’UEFA et de la Fédération néerlandaise de football, qui prévoit de reprendre l’Eredivisie dans la seconde moitié de juin, s’est heurtée à celle de l’Ajax. Selon son directeur technique, Marc OvermarsLes deux institutions font passer les intérêts économiques avant la santé des joueurs et de leurs familles en raison du risque de contagion.

Van gaal Il a répondu que les parties devraient reprendre si les autorités sanitaires établissent “que le coronavirus a été vaincu”.

Avec huit jours à jouer, neuf pour certaines équipes, l’Ajax et l’AZ Alkmaar mènent l’Eredivisie avec 56 points, bien que l’équipe d’Amsterdam soit en tête sur la différence de buts.

“Il ne peut pas y avoir d’arrangement après 25 matchs pour que l’Ajax soit champion. L’AZ Alkmaar a le même nombre de points et nous avons les trois quarts de la saison. Cela n’a-t-il pas d’importance? Cela n’a aucun sens”, a-t-il expliqué.

À Van gaal, la crise provoquée par COVID-19 aura également des conséquences sur les chiffres du marché des transferts cet été. “Je ne pense pas que nous verrons des transferts de plus de 100 millions d’euros”, a-t-il déclaré.