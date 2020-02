“Il y a eu deux pénalités, nous sortons pénalisés et en colère”

PARME. Après la libération du technicien du parme, concernant les épisodes d’arbitrage controversés lors du match contre la Lazio, le directeur du club des ducaux prend la parole Alessandro Lucarelli: “Il n’était même pas nécessaire de revoir les images, il était également clair depuis le stand qu’il s’agissait d’un penalty, il ne comprend pas comment l’arbitre ne l’a pas vu et que, pire encore, il n’a pas été rappelé par le VAR. – admet le manager de Gialloblè – La technologie a été introduite pour aider, au lieu de cela nous sommes sévèrement pénalisés par cette course, il y a eu deux pénalités pour nous, l’une sur Alves et l’autre sur Cornelius. Nous avons essayé de demander des explications mais il n’était pas possible de les avoir, cependant plus que les mots ne parlent d’images ».