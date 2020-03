“Il y a la possibilité d’annuler le championnat mais cela ne dépend pas de nous”

L’ancien numéro 17 de Giallorossi et actuel président de l’AIC, Damiano Tommasi, il s’est exposé aux micros d’Il Messaggero en analysant l’impact de l’urgence sanitaire vécue par notre pays sur notre championnat.

“Le championnat de juillet serait un gros gâchis”

À propos de l’idée de faire terminer le championnat en juillet, Tommasi a parlé ainsi: «Ici, ce serait un joli bordel. Il y a un nombre infini de joueurs qui, dans le respect des règles, ont signé pour d’autres clubs, avec effet au 1er juillet; il y a les prêts, les libertés. Le 30 juin, il y a des budgets à présenter et c’est un problème pour les clubs. Une diapositive devra être étudiée, un moratoire sera fait, allongeant les accords. Et il ne faut pas exagérer avec le glissement: le début de la prochaine saison ne pourra pas être déplacé trop loin, étant donné qu’au moins on espère le faire, il y aura le Championnat d’Europe».

Droit de suspendre le championnat?

Le président de l’AIC a répondu à cette question: «Bien sûr. Je le répète: les écoles sont fermées, un championnat ou plusieurs peuvent être fermés. Ce serait un gros problème, mais malheureusement nous ne choisissons pas ces choses, mais le coronavirus qui nous a tous chargé sur le même bateau, dans la même incertitude et avec la même fragilité “.