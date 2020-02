«Il y a pire dans la vie que de rester au PSG»

31 janvier et fin du feuilleton. Il semble qu’après plusieurs négatifs du Paris Saint-Germain et la récente arrivée de Yannick Carrasco comme nouveau renfort pour l’Atlético de Madrid, la possibilité que Cavani c’était le nouvel attaquant rouge et blanc qui aurait été réduit en cendres. En fait, votre coach, Thomas Tuchel Il aurait fini par condamner aujourd’hui lors d’une conférence de presse avec un certain ton ironique la décision du club de ne pas le laisser sortir.

“Je pense qu’il y a pire dans cette vie que de rester au PSG et d’être un attaquant du PSG. Il se remettra lentement et ira bien avec nous “, a-t-il dit. Après des semaines de tensions entre Cavani et le PSG, le joueur devrait revenir à la dynamique de l’équipe et que petit à petit j’entrerai dans les appels suivants.

Cependant, bien que tout semble déjà perdu pour l’athlétisme, le Cholo Simeone continue de garder espoir Jusqu’au dernier moment. L’Argentin a voulu laisser la porte ouverte à tout type d’opération de dernière minute: “Il y a encore des heures pour fermer le marché des transferts et il y en a encore pour que le modèle soit fermé“.

Si tout est définitivement tel qu’il est, Cavani conservera le PSG jusqu’à la fin de la saison, à la fin de votre contrat et pourrait aller gratuitement à toute autre équipe. Ce sera alors que l’Atlético devra savoir qu’aucun autre club ne les devance depuis l’attaquant serait libre de choisir l’équipe que le meilleur bonus de signature peut lui offrir.