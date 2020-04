Il y a six ans: Gareth Bale met l’âme de Marc Bartra dans un mélangeur

Des archives de Managing Madrid, écrites par Tommy Kulkis:

Peu après la mi-temps, Gareth Bale a créé une nouvelle chance pour le Real Madrid. Après un tacle dur sur Cesc Fabregas, Dani Carvajal a bien fait de porter le ballon à Bale sur l’aile. Le Gallois a dribblé devant Busquets avant de mettre une tentative de but plutôt mauvaise dans le filet latéral du but de Pinto. C’était une occasion gâchée d’aller 2 buts loin de leurs rivaux, alors que la pression pour être à la hauteur de son prix continuait de monter sur les épaules du jeune ailier.

Bale a eu une autre chance quelques minutes après. Bien que le tir ait été beaucoup plus difficile, la volée de Bale a dépassé le but. Les sections madrilènes du stade ont commencé à siffler alors qu’elles s’impatientaient face au nouveau gaspillage du Galáctico. Peu après, Karim Benzema a fait connaître sa présence dans le match quand il a forcé Pinto à effectuer une sauvegarde à son poste proche.

Madrid contrôlait fermement le match, mais leur gaspillage s’avérerait coûteux. Après que Gareth Bale ait eu un but écarté, Barcelone a rapidement gagné un corner dans l’autre moitié. Le corner résultant a finalement donné à Barcelone l’égalisation dont ils avaient besoin. Un Marc Bartra banalisé a dirigé un tir parfaitement placé devant Iker Casillas alors que Cules était devenu fou.

Les deux équipes ont commencé à chercher le vainqueur, mais Madrid semblait plus susceptible de le faire. Une autre contre-attaque s’est terminée par un autre tir de Gareth Bale qui n’a abouti à rien, tandis que Modric a frappé le poteau à longue distance après la cueillette Sergio Busquets‘ poche. Le match a commencé à ressembler à une prolongation imprévisible, mais un moment d’éclat s’est produit.

Isco et Fabio Coentrao se sont combinés profondément dans leur propre moitié avant que ce dernier ne puisse avancer dans suffisamment d’espace pour amener le ballon à Gareth Bale en accélération. Le premier contact de Bale a propulsé le ballon vers l’avant et a mené à l’un de ses sprints de marque sur l’aile. Marc Bartra a tenté de pousser le Gallois hors des limites, mais c’était vain. Le défenseur espagnol a été laissé dans la poussière et ne pouvait que regarder, impuissant, Bale passer le vainqueur entre les jambes du gardien.

Où étiez-vous lorsque cela s’est produit?