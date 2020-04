“Il y a tout un mouvement qui risque de disparaître …”

L ‘Urgence coronavirus met un mouvement entier en danger dans le monde du football, la fédération mondiale de football l’unit dans une note très claire: «L’existence du football féminin est menacée. L’absence de contrats écrits, d’assurance maladie, de couverture médicale et de protections et de droits reconnus aux travailleurs, en plus de l’utilisation de contrats à court terme, signifie que de nombreuses femmes risquent de perdre la source de leurs moyens de subsistance. ”

LES FEMMES À RISQUE, DEPUIS LE PREMIER MINISTRE …

La FIFPro souligne donc comment, comme il y a de nombreux joueurs avec des contrats annuels, l’annulation de tournois entraînerait de graves conséquences et une grande incertitude quant à l’avenir et à l’existence du mouvement lui-même. Entre-temps, le Premier ministre a fait savoir que nous voulions mettre fin au championnat d’ici la fin juin, annulant si possible quelques matchs en finale, en fait, nous voulons éviter le problème de longue date des contrats que tous les clubs risquent de devoir affronter le 30 juin.

PREMIER À PARTIR

Le premier meilleur championnat d’Europe à redémarrer pourrait plutôt être la Bundesliga, pendant quelques jours l’entraînement a repris sous forme blindée, le 23 avril les clubs se retrouveront en visioconférence pour analyser les modalités de la reprise des matchs, on se dirige vers des portes closes . En Allemagne, par conséquent, des efforts sont faits pour éviter les conflits avec les chaînes de télévision et les footballeurs, les protocoles de sécurité seront appliqués à la lettre, mais pour le football, le verrouillage semble s’épuiser.