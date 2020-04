Il y a un accord entre Giulini et Cagliari: le mois d’avril a été coupé. Mais ce n’est peut-être pas suffisant

Un premier pas a été fait avec la renonciation par l’ensemble de la brigade et de tous les membres, d’un salaire mensuel, mais cette décision pourrait s’avérer vaine, puis Cagliari reste alarmé sur le front des coupes dans les engagements. À l’heure actuelle – souligne Corriere dello Sport – l’équipe a donné sa volonté de ne pas percevoir le paiement mensuel pour avril et il en va de même pour tous les autres membres de la première équipe et du secteur jeunesse. De cette façon, l’association de l’île espère pouvoir récupérer environ trois millions d’euros bruts qui permettraient aux caisses sociales de respirer.

La situation – En attendant que l’équipe ne noircisse, la société commence à déterminer combien de ressources elle pourra récupérer pour boucher un trou troublant dont plus de quatre millions d’euros ont déjà coulé. Sans parler du fait que si des revenus moindres provenant des droits de télévision et des reculs des sponsors devaient être inclus dans le poste de responsabilité, la situation risquerait de devenir irrémédiable.

L’exemple Zenga – Pour donner un signal important de disponibilité à un éventuel sacrifice économique, c’est Walter Zenga qui en temps (pas tant) soupçonnait, avait déjà établi dans son accord avec Cagliari, de renoncer à une partie considérable de son engagement au cas où le championnat ne serait pas était tombé en panne.