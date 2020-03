Colombiens à l’étranger



Il y a un an, Zidane est revenu: Qu’est-ce qui a changé avec James au Real Madrid?





Christian Felipe Amezquita Ortiz





11 mars 2020 à 20 h 46

En début de saison, il semblait que le Colombien serait le protagoniste, mais aujourd’hui la réalité est différente.

Le 11 mars 2019 restera dans les mémoires comme le jour du retour de Zinedine Zidane au Real Madrid, après les mauvais résultats de Julien Lopetegui et Santiago Solari. De même, sur le marché d’été de la même année, il a été annoncé que James Rodríguez revenait au club de merengue après deux saisons de prêt au Bayern Munich.

Le départ s’annonçait prometteur car, avec les blessures de Modric et Kroos, le Colombien semblait gagner sa place dans le onze de départ de l’équipe madrilène. Malgré cela, les blessures et l’impérieuse promotion de Federico Valverde ont ramené à James les fantômes des saisons passées. En outre, on pourrait dire que la situation s’est aggravée.

Le dix de la Sélection n’a plus joué avec le Real depuis le 6 février, élimination contre la Real Sociedad en Copa del Rey, et en Liga il remonte au 19 octobre, défaite contre Majorque. Il est récemment revenu sur les appels mais n’a toujours aucune opportunité fixe dans le cadre du programme Zidane.

Ainsi, James cette saison (2019-20) a les chiffres suivants:



Matchs joués: 13.

Propriété: 8.

Buts: 1.

Assiste: 2.

Lors de la première saison avec Zidane (2015-16):



Matchs joués: 22.

Propriété: 13.

Buts: 8.

Assiste: 10.

Lors de la deuxième saison avec Zidane (2016-17):



Matchs joués: 32.

Propriété: 20.

Buts: 11.

Assiste: 12.