“Il y a un problème entre Mertens et De Laurentiis. Lautaro Martinez? Barcelone essayer “

Gianluca Di Marzio, un journaliste bien connu de Sky Sport, a parlé en direct sur Instagram sur la page ares_officialpage. Voici ses déclarations sur certaines opérations de marché.

Sera-ce un marché de transfert avec de gros achats en Serie A?

“Oui, il y aura non seulement des coups à travers les déboursés mais aussi de nombreux échanges entre d’excellents joueurs. J’attends de gros achats à l’étranger en Serie A mais aussi des ventes importantes. Ils ne seront pas les meilleurs comme Messi, Ronaldo ou Neymar, mais toujours des joueurs forts. “

Mertens reste-t-il à Naples?

“Jusqu’à avant l’urgence, il semblait que oui. Il y avait eu une réunion entre De Laurentiis et le footballeur où il y avait un rapprochement. Mertens a demandé au président d’annuler la mesure des amendes bleues. De Laurentiis a refusé et la situation a calé. Il serait dommage que le Belge ne quitte Naples que pour ce problème, notamment pour la relation qui s’est créée avec les fans et la ville. S’il part, Napoli devra le remercier et trouver un remplaçant valable “

La négociation entre Friedkin et Pallotta pour la propriété de Rome peut-elle encore décoller?

“L’opération était presque close mais l’urgence a compliqué la question. Si Friedkin est vraiment intéressé à acheter des Roms, il ne reculera pas. Il y aura une impasse et Friedkin lui-même a demandé à pouvoir négocier sur d’autres bases économiques “.

Le marché de Milan?

“En ce qui concerne l’AC Milan, on ignore encore qui sera l’entraîneur et qui sera le directeur sportif. Tout est encore en doute quant à l’avenir. Nous devons comprendre qui remplira ces rôles avant de penser au marché des transferts. Nous devrons comprendre même si le championnat reprendra. S’il ne recommence pas, vous pouvez commencer avec la nouvelle programmation “.

Négociations inter et Juventus?

«Il n’y a pas de véritables négociations, juste quelques appels téléphoniques et échanges d’idées avec les autres clubs. Inter e Barcelone continuer à parler Lautaro Martinez mais il y a une grande différence entre les demandes de Nerazzurri et l’offre de Barcelone. La Juventus s’oriente également vers des échanges “.

L’opération de marché que vous avez suivie avec plus de passion?

«Il y en a beaucoup. Celui qui m’a fasciné en particulier est celui qui a conduit Higuain de Naples à la Juventus. J’ai reçu des menaces et des délits mais je savais que l’Argentine et la Juventus avaient un accord. Même celle de Sarri: ils m’ont rendu fou, tout le monde pensait que ça viendrait Guardiola sur le banc noir et blanc “.