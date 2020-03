“Il y a un risque de footballeurs infectés par un coronavirus en Italie”

Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football (FIGC), a déclaré samedi que s’il avait été infecté par un coronavirus chez des footballeurs, il n’exclut pas de suspendre définitivement la Serie A italienne.

“Il faut être réaliste, le risque de contagion entre les joueurs existe et nous prendrons les mesures nécessaires pour protéger les athlètes, en essayant de comprendre l’impact de ces précautions sur l’activité sportive“Gravina a déclaré, interrogé sur la suspension éventuelle de la série A, dans une interview à la télévision nationale italienne” Rai “.

“Nous ne pouvons pas exclure ou oser des hypothèses que nous ne pouvons pas prévoir”, a ajouté le président de la FIGC.

À l’heure actuelle, après avoir reporté quatre matches de la vingt-cinquième journée de Serie A et six des vingt-sixième, la FIGC et la Ligue de Serie A ont approuvé de jouer à huis clos les matchs du tournoi italien jusqu’au 3 avril au moins.

Il s’agit d’une décision prise conformément au décret approuvé par le gouvernement le 4 mars, qui, en matière de sport, ordonne de disputer toutes les compétitions rassemblant de nombreuses personnes sans public jusqu’au début du mois d’avril.