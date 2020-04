Il y a une nuit, la nuit qui a changé notre vie: Juve-Inter, le verrouillage, l’assaut sur les stations. 17 mille Italiens sont morts | Primapagina

Il semble qu’un siècle se soit écoulé, mais ce n’était qu’un mois fa. Un mois qui a changé nos vies, peut-être pour toujours. Le 8 mars était le dernier jour de nos vies antérieures et, simultanément, le premier des actuels, marqué par un mot que nous n’oublierons jamais: coronavirus. A cette date, qui jusqu’à il y a un an a marqué un jour de fête, la journée dédiée aux femmes, une série d’événements ont eu lieu les uns après les autres qui nous ont fait penser, se mettre en colère et faire peur. Des événements qui nous ont fait comprendre, en quelques heures, que rien n’aurait été comme avant.

Le 8 mars était Juve-Inter 2-0, le dernier grand match disputé en Italie (le lendemain, Sassuolo-Brescia et Chievo-Cosenza étaient les derniers). Les portes se sont fermées. L’objectif de Ramsey, la magie de Dybala: comment les oublier? Ils resteront à leur manière dans l’histoire. Quelques jours plus tard, la Juventus argentine a annoncé qu’il était positif pour Covid-19. Cette étreinte avec ses coéquipiers après le but des Nerazzurri … La positivité de Rugani et Matuidi.

C’était aussi le week-end des queues dans les stations de ski. Jeudi 5, l’ordre de fermeture des écoles à travers l’Italie était arrivé. Beaucoup (malheureux?) En ont profité pour se livrer à un week-end dernier sur les pistes. Quelle colère pour ceux qui avaient déjà compris qu’il n’y avait rien à blaguer … Codogno et le drame du lodigiano n’avaient encore rien appris …

Enfin, nous sommes arrivés à nuit dramatique du 8 au 9 mars. Travaux en cours pour le décret qui a initié le verrouillage, la fuite, la foule se précipita vers les gares du Nord (emblématique de l’assaut sur Centre de Milan) par des centaines de personnes, pour rentrer chez eux, au Sud. Pour porter le virus … Et puis dans la nuit le décret et la fermeture: tout le monde à la maison! Restez à la maison. Ce matin-là, nous nous sommes tous réveillés dans une Italie différente de celle dans laquelle nous nous étions endormis (pour ceux qui avaient dormi cette nuit-là).

C’était le 8 mars. Un mois s’est écoulé. Plus de 17 mille Italiens sont morts.