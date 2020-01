il y a une plainte. Corigliano les plus touchés

Le juge des sports, Avv. Aniello Merone, assisté des députés Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone avec la collaboration du représentant de l’AIA, M. Sandro Capri et du secrétaire-gérant M. Marco Ferrari, a adopté les décisions suivi en détail ci-dessous.

PLAINTE DE PLAINTE

MESSINA SSDARL – SAN TOMMASO CALCIO

Prenant note de l’annonce préalable de la réclamation de la société A.C.D.SAN TOMMASO CALCIO contre le résultat de l’appel d’offres indiqué en marge, il maintient toutes les décisions en la matière. Le paragraphe relatif montre les mesures prises contre les membres en ce qui concerne les actes.

SOCIETE ‘

FIN

Euro 1 500,00 CORIGLIANO CALABRO Faire introduire et utiliser du matériel pyrotechnique (trois bombes fumigènes) dans le secteur qui leur est réservé. En outre, deux personnes non identifiées mais clairement attribuables à la société, malgré l’invitation du Commissaire de terrain, sont restées dans la zone devant les vestiaires pendant toute la durée du premier semestre et pendant l’intervalle. Enfin, une personne non inscrite sur une liste séparée mais clairement attribuable à la société, indûment présente pendant toute la durée de la seconde mi-temps près du terrain par destination et, à la fin de la course, sur le terrain puis dans le vestiaire, s’est adressée à des expressions irrespectueuses. et se moquer de l’adresse du directeur de course ainsi que des expressions offensantes envers certains membres opposés. (R A – R CoC)

Euro 400,00 F.C. GIUGLIANO 1928 Pour une présence indue dans l’enceinte du jeu, pendant toute la durée de la course, d’une dizaine de personnes non inscrites sur la liste.

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

MANGIAPANE BENEDETTO (CORIGLIANO CALABRO) Rejeté pour protestation, il s’est adressé au directeur de course avec une expression de notification irrespectueuse.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

GABRIELE ERNESTO (FOOTBALL CLUB MESSINA)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

FERRANTE FABRIZIO (CASTROVILLARI CALCIO)

OUATTARA SIAKA ADAMZAKI (VILLE D’ACIREALE 1946)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE POUR UNE DOUBLE ADMISSION

MBAYE IBRAHIME (ROCCELLA)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

NERI DARIO (FOOTBALL CITTANOVESE)

INFUSINO GAETANO (CORIGLIANO CALABRO)

GUARRO ANTONIO (F.C. S.S.NOLA 1925)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

LUCARELLI MAXIMILIANO (FOOTBALL BIANCAVILLA 1990)

RIZZO NICOLAS CESAR (VILLE D’ACIREALE 1946)

CARBONARO MARCO (F.C. GIUGLIANO 1928)

CORIA FACUNDO GABRIEL (FOOTBALL CLUB MESSINA)

FERCHICHI HOUSEM (MARSALA CALCIO A R.L.)

PADULANO FABIO (MARSALA CALCIO A R.L.)

LANGELLA CHRISTIAN (PALERME S.S.D.A R.L.)

MARTINELLI ALESSANDRO (PALERME S.S.D.A R.L.)

POZIELLO CIRO (US SAVOIA 1908).