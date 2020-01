“Il y a une union d’intentions et ça se voit. Fortunati d’avoir Castrovilli”

NAPLES. L’un des meilleurs de la Fiorentina lors de la soirée magique du San Paolo, il y a peu de temps la Viola, grâce à un somptueux Federico Chiesa, a battu Napoli deux à zéro. Auteur du but de l’avantage et décisif avec la grande ouverture pour Lirola qui y a donné le deuxième but.

MATCH MAN

A la fin de la course aux micros de DAZN, voici les mots du talent violet: “Il y a eu un sentiment immédiat avec Iachini, il a donné une belle main à toute l’équipe qui trouve peu à peu la bonne forme physique. Le groupe est solide et compact, cela se voit alors sur le terrain. Nous voulons amener la Fiorentina le plus haut possible, nous n’étions pas dans une bonne situation mais maintenant c’est définitivement mieux. “

ENTRE CASTROVILLI ET ZANIOLO

Dans le rôle de deuxième attaquant, il continue de grandir et mentionne deux jeunes coéquipiers en bleu: «J’ai l’habitude de jouer sur l’aile, j’apprends les bons mouvements de ce nouveau rôle pour aider l’équipe dans les deux phases. Castrovilli? C’est une chance d’avoir un tel joueur dans l’équipe, il passe une excellente saison, nous sommes colocataires et c’est un grand ami à moi. Zaniolo? J’espère qu’il pourra être présent aux Championnats d’Europe, je lui ai envoyé ses vœux de prompt rétablissement, je suis vraiment désolé pour lui mais il reviendra plus fort qu’avant. “