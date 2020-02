Il y avait apparemment une querelle entre Messi et Ter Stegen. Mais ce n’est pas grave.

Selon un nouveau rapport en Espagne, Lionel Messi et Marc-André Ter Stegen se sont disputés un terrain d’entraînement après s’être tous les deux lancés une balle 50/50. Après la défaite de Barcelone 2-0 contre Valence à Mestalla, selon le rapport, la tension était élevée dans l’équipe.

Ceci est intervenu après qu’un autre journal eut rapporté que deux «poids lourds» dans le vestiaire avaient eu un «incident» lors de la formation. La façon dont ils l’ont décrit, l’un des deux “a tenté une plaisanterie que la” victime “ne comprenait pas bien.”

Cela a conduit à un argument avec un ton plus fort. D’autres coéquipiers ont aidé à les calmer, après quoi il ne s’est rien passé d’autre.

Le nœud des deux histoires est que le vestiaire de Barcelone est instable après l’arrivée de Quique Setién, ce qui semble probable. Les résultats ne se sont pas très bien passés avant ou depuis sa nomination. Gagner est le meilleur baume qui existe, et pour les normes de Barcelone, cela fait défaut. Les blessures des joueurs clés ont souligné les questions entourant la politique de transfert du club pendant l’hiver, aboutissant finalement à une dispute entre Messi et le secrétaire technique Éric Abidal.

Tout cela me semble très normal. Encore une fois, les joueurs veulent gagner et s’ils sentent qu’ils ne font pas aussi bien qu’ils le devraient, ils ne seront évidemment pas contents. Cela entraînera naturellement des frictions dans le dressing. Mais tout aussi naturellement, cela peut être résolu avec un peu de gain.

De plus, apprécions les projecteurs sous lesquels ils se trouvent. Chaque moment d’entraînement et de jeu, du moins, sinon toute leur vie, est examiné. Parfois, vous avez un mauvais moment et vous élevez la voix quand vous ne le souhaitez pas ou ne le devriez peut-être pas. Il est généralement oublié le lendemain, sinon l’heure suivante. Si Ter Stegen et Messi le font, cela devient une grande nouvelle. Mais peut-être que non.

La première équipe est composée de 18 joueurs, plus quatre ou cinq équipiers B qui sont régulièrement appelés à s’entraîner avec eux. Ils viennent de 10 pays différents et parlent 9 langues différentes. Ils ont des cultures et des religions différentes. Certains ont aussi 33 ans, alors qu’Ansu Fati n’a que 17 ans.

Ils rivalisent à un très haut niveau. D’une part, ils attendent le meilleur de leurs coéquipiers. Ils veulent gagner et savent qu’ils ont besoin que tout le monde donne à 100%. Toute erreur que quelqu’un fait – il ne veut pas la masquer. Deuxièmement, ils se font également concurrence pour la reconnaissance, le temps de jeu, etc.

L’entraînement est intense et se déroule pendant des heures. Il est inévitable qu’à un moment donné, quelqu’un fasse une blague qui n’est pas bien reçue, ou que quelqu’un soit visiblement agacé, ou que quelqu’un soit même légitimement en colère. Tant que l’incident ne franchit pas les lignes, par exemple, dans un véritable combat physique, il peut être oublié. (Eh bien, même les combats physiques peuvent être oubliés, mais c’est beaucoup plus difficile.)

J’ai entendu des ex-pros et des entraîneurs qu’un peu de tension peut être une bonne chose. Vous ne voulez pas que les gens soient trop détendus. Évidemment, cela ne signifie pas que vous voulez que les gens se détestent. Mais si Barcelone perdait 2-0 contre Valence comme ça, et que les gens ne ressentaient pas de tension, n’étaient pas contrariés … ne vous inquiéteriez-vous pas plus?

Ce niveau de tension me semble tout à fait normal et commun à toutes les équipes. De temps en temps, ces choses arrivent. À moins que cela ne se traduise par quelque chose de pire, ce n’est pas encore le moment de paniquer.