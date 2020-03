Il y avait du gaz poivre: les joueurs de gymnastique se sont disputés avec la police

Après avoir perdu contre Boca dans la Bombonera, les joueurs de gymnastique mis en scène un conflit avec la police et retardé leur sortie du stade. Ils ne pouvaient partir qu’après minuit.

Quand ils étaient sur le point de monter dans le bus, l’équipe Wolf a reçu une accusation d’un officier qui gardait le bus, les joueurs sont descendus pour le croire par la moquerie et une agitation dans le parking. Pour cette raison, les flics ont dû intervenir avec du gaz poivre pour mettre fin aux émeutes et plusieurs gymnastes se sont retrouvés avec une forte brûlure aux yeux et des difficultés à respirer.

Heureusement, la situation n’est pas arrivée aux adultes et à ceux dirigés par Diego Maradona ils ont pu se retirer du stade après ce conflit inhabituel. Il est à noter que l’entraîneur du Wolf n’a pas participé à ce problème car il s’est retiré de la Bombonera dès la fin du match.