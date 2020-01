“Il y avait une enquête auprès des étudiants” »Football Press

Mercredi 22 janvier 2020

Le président des étudiants de La Plata, Juan Sebastián Verón, a avoué avoir eu des conversations avec Andrés Iniesta, qui est actuellement actif dans le Vissel Kobe du Japon. Bien qu’elle n’ait pas obtenu quelque chose de concret, la «sorcière» a reconnu que l’ancien Barcelone les avait remerciés pour l’initiative.

Lors d’une conversation avec Olé, Verón a commenté l’épisode avec ‘Fantasmita’. «Nous avons fait un sondage. La réalité était un peu pour lui dire que nous aimerions l’avoir et le laisser là, flottant, la possibilité que si à tout moment il voulait avoir une certaine expérience ici. Il nous a remerciés. De plus, il y a des gens connus ici sous le nom de Javier Mascherano et Gabriel Milito », a expliqué le dépliant de l’ancienne équipe nationale argentine.

Bien qu’il n’ait pas abouti dans les discussions avec l’ancien «blaugrana», le barreur de la boîte «pincharrata» a avoué qu’il aimerait avoir Iniesta à un moment donné, en tant que footballeur ou entraîneur. «C’est un joueur de football qui, je pense, va être technique et qui s’appuie fortement sur le football sud-américain. Le fait qu’il nous suive pour avoir ses anciens coéquipiers est un plaisir et un compliment », a-t-il déclaré.

Il convient de noter qu’en décembre, l’actuel président des cadres argentins avait déjà reconnu une approche entre les parties, mais qu’il ne les qualifiait pas de négociations, en raison de la difficulté de signer «Cerebrito».