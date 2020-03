Ilicic donne sa balle de poker à Valence à un hôpital

Le slovène Josip Ilicic, l’attaquant de l’Atalanta et le bourreau de Valence mardi dernier avec un poker à Mestalla en Ligue des champions, a fait don le ballon de son récital sportif à l’hôpital “Giovanni XXIII” de Bergame, un geste symbolique à une époque où de nombreux footballeurs font des dons importants pour lutter contre le coronavirus.

Ilicic, meilleur buteur de 2020 avec 14 buts, a donné le ballon à l’hôpital de la ville de Lombardie, l’un des foyers du coronavirus en Italie, en signe de “proximité, de gratitude et d’affection envers les médecins, les infirmières et tous ceux qui luttent contre le virus “, lit une note d’Atalanta.

“Nous sommes aussi à vos côtés, nos anges, pour remporter le match le plus important”, tel est le message qui accompagnait le don du milieu de terrain slovène. C’est un geste symbolique qui s’est accompagné ces derniers jours d’une longue série de dons faits par différents footballeurs et clubs de Serie A.

La Juventus Turin a levé plus de 380 000 euros de dons dans la région du Piémont pour lutter contre l’urgence du coronavirus, qui a déjà fait 1 441 victimes et plus de 21 000 infectés en Italie. Les joueurs de l’équipe de Milan, ainsi que les entraîneurs et les managers, ont également fait des dons à la fondation AREU, qui s’occupe de l’urgence du coronavirus dans le nord de la Lombardie, la plus touchée par cette maladie en Italie.

Lorenzo Insigne, capitaine de Naples, a fait la promotion grâce à des dons Instagram pour l’hôpital napolitain Cotugno tandis que Federico Bernardeschi a offert de l’aide pour l’hôpital Humanitas Gradenigo de Turin.