Ilicic: «L’Atalanta n’est pas une surprise, nous méritons d’être en Ligue des champions» | Ligue des champions

4 buts marqués pour une soirée record. Josip Ilicic il a signé la victoire 4-3 sur un jeu de poker Valencia cela valait la transition vers les quarts de finale de la Ligue des champions. Interviewé par Sky Sport, l’attaquant slovène a commenté la victoire.

JE N’ETUDIE PAS LES DEFENSEURS – “Viser Diakhaby? Je ne pensais qu’à ce que je devais faire, je ne me prépare généralement pas sur les défenseurs qui vont me marquer. Quand je vois un peu d’espace je vais. J’ai vu qu’il a fait un toboggan qu’il n’aurait pas dû faire, et là si cela me touche, c’est la rigueur. Dans la deuxième fois, je savais que le ballon serait éclaboussé, s’il ne l’avait pas touché, je serais allé seul dans le but. Je n’aime pas étudier les défenseurs. Je ne pense qu’à moi “.

VIEUX – “Quand j’ai dit que plus je vieillis, mieux je ne plaisantais pas. J’aime ça, je suis désolé de jouer sans fans mais nous voulons donner satisfaction à ceux qui sont à la maison.”

NOUS NE SOMMES PAS UNE SURPRISE – “J’ai déjà dit après le match de Milan qu’Atalanta n’était plus une surprise, nous faisons maintenant de grandes choses et nous voulons continuer. Nous voulons montrer que nous méritons d’être ici et que nous pouvons grandir de jour en jour. L’important est de s’amuser. Il n’est pas si facile d’atteindre ces niveaux. Nous nous amusons et nous ne pensons pas à qui nous emmenons et où nous arrivons, nous voulons juste jouer.

PRIX UNIQUES – “Prix individuels? Il est plus important pour moi de gagner avec l’équipe, j’espère que Papu le remportera la prochaine fois.”