“Ils allaient me tuer à Rome. J’espère que Prandelli a une mauvaise quarantaine”

A tous Pablo Daniel Osvaldo. L’attaquant italo-argentin a dévoilé lors d’un Instragram direct avec une télévision argentine de nombreuses idées et révélé de nombreuses anecdotes et reportages controversés. Depuis que Rome a risqué sa vie, puis sauvé par Totti et De Rossi à la relation vraiment difficile, en raison de l’échec de la convocation de la Coupe du monde 2014 au Brésil, avec l’ancien commissaire technique Azzurro Cesare Prandelli.

La profonde estime de Totti et la boue de Prandelli

Dans ce direct, Osvaldo a surtout parlé de son expérience jaune et rouge et a souligné la grandeur du capitaine d’alors de cette équipe qui était évidemment Francesco Totti. “Je lui ai dit qu’à mon avis sa femme était du maïsuta. Ça ne pouvait pas être: il avait un beau visage, il était le meilleur footballeur avec qui j’ai joué… Il n’avait que des qualités, il n’avait même pas mauvaise haleine, pour dire. Et sa femme … Quelque chose de mal a dû arriver. Mais en réalité, il n’avait même pas de cornes ». En ce qui concerne le numéro 10 jaune et rouge, il a également rappelé l’épisode dans lequel il portait le brassard du capitaine à la place de Totti: “Il est sorti, mais il ne m’a pas donné son brassard. J’en ai utilisé un autre. Il me l’a signé et a écrit ‘Pour mon avenir “.

Et puis il a révélé un épisode regrettable qui a eu lieu dans la capitale, où Totti et De Rossi ont été décisifs pour sa vie: “Une fois que j’étais dans un bar et ils me tuaient presque. Alors j’ai demandé Daniele (De Rossi, éd.) E Francesco pour m’accompagner pour arranger les choses, je ne suis pas stupide. “

Mais non seulement à Rome, en fait, l’attaquant voulait aussi parler de son expérience avec l’équipe nationale italienne qu’il a décidé d’accepter, paradoxalement, pour les paroles d’un Argentin, c’est-à-dire de Gabriel Heinze, compagnon de Rome à l’époque: “Si sans lui, je n’aurais jamais dit oui. Nous étions dans le même hôtel, ils m’ont appelé de l’équipe nationale italienne, ils voulaient m’appeler … J’ai répondu que je devais y penser, ils m’ont dit de les appeler dans cinq minutes. Et là, Heinze m’a dit: «Tu as dit oui, n’est-ce pas? Mais vous êtes un idiot, appelez et acceptez, quand ils voyagent, ils habillent Dolce Gabbana. ” J’ai ensuite rappelé et dit oui. “

Et puis un coup, avec un souhait qui peut être dit sensationnel, à Cesare Prandelli, avec qui Osvaldo nourrissait une certaine rancune pour ne pas avoir été appelé dans l’équipe nationale lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil: “J’ai marqué 6 ou 7 buts lors des séances de qualification, je ils avaient donné le numéro de maillot 10, mais j’ai été exclu à cause de la presse. Prandellimon ami Prandelli, J’espère qu’il va mal dans cette quarantaine … Ils ont commencé à écrire que j’étais un Argentin éloignant des autres. Le pire, c’est que j’ai appris des journaux que je n’avais pas appelé pour la Coupe du Monde, il ne m’a même pas appelé … J’avais déjà pris les billets. Ça m’a frappé durement, j’ai pleuré. Je voulais mourir, j’avais gagné cette coupe du monde. Après la Coupe du monde, il m’a rappelé, il me voulait avec lui à Galatasaray, j’ai répondu que je n’accepterais même pas 50 millions par mois “.