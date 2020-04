Ils assurent que Federico Viñas continuera avec América

Après que le représentant légal de la FIFA a déclaré que les joueurs qui avaient mis fin à leur contrat avec leurs équipes le 30 juin et étaient en prêt auraient des complications car le marché des transferts n’ouvrirait pas le 1er juillet, de nombreux fans bleu crème ont montré sa préoccupation concernant le cas de Federico Viñas.

Il faut se rappeler qu’en Amérique, ils ont déclaré qu’ils valideraient l’achat par l’attaquant uruguayen qui s’est avéré être une révélation dans les Eagles. Cependant, avec le message donné par le représentant légal de la FIFA, les choses se compliqueraient, le contrat de l’attaquant se terminant le 30 juin.

C’est pourquoi de nombreux fans ont recouru à demander au journaliste Jonatan Peña ce qu’il adviendrait de l’Uruguayen, car le journaliste suit de près l’Amérique et a de très bonnes sources au sein du club.

La réponse de Peña a été énergique: Federico Viñas est déjà originaire des Eagles of America.

Malgré le fait que le journaliste n’ait pas donné plus de détails sur sa déclaration, il a précisé que les fans ne devraient pas s’inquiéter de la situation de l’Uruguayen, car il appartient déjà à l’Amérique et peut-être à cause de la pandémie mondiale, il n’a pas été possible de casser la nouvelle. Cependant, Peña a affirmé que Federico Viñas garderait l’Amérique malgré les informations fournies par le représentant légal de la FIFA.