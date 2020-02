Ils assurent que le Real Madrid a Lautaro Martínez dans un dossier

Tout semble indiquer que l’avenir de Lautaro Martínez sera loin de l’Inter Milan, un club qu’il est arrivé au milieu de grandes attentes et en échange de 25 millions d’euros.

Après quelques mois d’adaptation, l’Argentin a commencé à restituer l’investissement du club avec des objectifs pour tous les goûts. De plus, après l’arrivée de Conte et de Lukaku, il a formé une paire meurtrière avec l’ancien attaquant de Manchester United et se bat actuellement aux premières places de la Serie A.

Cependant, ces derniers temps, la possibilité que l’ancien Racing quitte le club a commencé à paraître forte. Son bon cadeau l’a mis dans le collimateur de clubs importants comme Manchester City et il y a même ceux qui disent que Messi aurait donné l’approbation pour que Barcelone achète son pass sur le prochain marché.

Cependant, aujourd’hui, le journal Marca a annoncé que le Real Madrid irait chercher un 9 en juin et que l’Argentin est sur la liste des dirigeants de Merengue.

Avec 22 ans et 17 buts convertis en 30 matchs, Lautaro Martínez est l’une des sensations du calcium et sonnait comme une alternative à Luis Suarez. Mais nous ne devons pas négliger le Real Madrid qui, dans chaque marché des passes, utilise sa grande puissance économique pour attirer les meilleurs joueurs du monde.

Au club madrilène, Benzemá n’a pas un bon cadeau et le bijou Luka Jovic n’a pas encore répondu aux attentes. C’est pourquoi le Taureau est l’un des noms qui se mélangent dans le Real. Les autres candidats? Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) et Timo Werner (RB Leipzig). L’Inter ne devrait pas laisser partir l’Argentin pour moins de 80 millions d’euros. À quelle équipe irez-vous?