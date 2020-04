Ils créent une pétition pour que Christian Martinoli et Luis García soient les voix de FIFA 21

Source: Twitter @GarciaPosti

Le sentiment qu’ils ont causé Christian Martinoli y Luis Garcia avec leurs narrations dans le e-Liga MX ont conduit certains fans à créer un pétition pour qu’ils soient des voix du FIFA 21.

À travers la page change.org, certaines personnes ont commencé à collecter des signatures afin que Martinoli et le Docteur sont considérés par EA Sports pour la prochaine édition du jeu vidéo de football.

VOIR PLUS: La Liga MX reprendrait avec des matchs à huis clos

Une bonne cause ❤️ @ martinolimx @GarciaPosti FIFA 21: Christian Martinoli et Luis García comme nouveaux narrateurs de FIFA 21 – Signez la pétition! https://t.co/1u6nLYQUAy via @Change_Mex

– TheOneYouLoveToHate (@BatiMoyi) 14 avril 2020

Actuellement, Fernando Palomo y Mario Kempes ESPN sont les voix de FIFA, tandis que les pilotes Azteca Deportes font de même pour la compétition, le Pro Evolution Soccer (PES).

Pendant les dernières années, Christian Martinoli y Luis Gacía Ils ont été considérés comme la meilleure paire de commentateurs sportifs au Mexique et pour cette situation, ils sont très appréciés par de nombreux fans.