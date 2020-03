Ils demandent à Aganzo de nier qu’il a proposé de jouer toutes les 48 heures

Les membres du conseil d’administration de l’Association des footballeurs espagnols (AFE) ont demandé au président de cet organisme, David Aganzo, qui nie publiquement avoir proposé au président de la Liga, Javier Tebas, de jouer toutes les 48 heures pour terminer LaLiga Santander et SmartBank après l’arrêt dû à la crise des coronavirus.

Dans une déclaration envoyée à Europa Press, signée par le vice-président de l’AFE Jesús Barbadilla et les membres Sergio Piña, Armando Lozano et Xavier Oliva, les membres du conseil d’administration considèrent que “le prestige des footballeurs est foulé aux pieds et que l’indignation augmente chaque minute. entre eux. “

“Ne pas sortir publiquement pour nier les informations de ‘OK Diario’ augmente l’opinion qu’il considère comme valable qu’il nous a vendu, qu’il ne se soucie pas de la santé des footballeurs et qu’il a misérablement voulu profiter de la situation pandémique actuelle pour profiter de l’économie “, dénoncent-ils.

De plus, ces membres de l’AFE ont indiqué que pendant des mois David Aganzo «cache des informations importantes» à la majorité des membres du Conseil et prend des décisions «unilatéralement». “Nous, soussignés, nous sommes distancés et exprimons notre total désaccord quant à la manière d’agir et de gérer l’association par Aganzo au cours de ces deux années à la tête de l’AFE. Si l’information est vraie, Aganzo devrait démissionner immédiatement “ont-ils demandé.

De l’avis de «Jesule», Piña, Lozano et Oliva, les informations sur la prétendue offre à Javier Tebas de jouer à des jeux toutes les 48 heures pour récupérer les jours reportés par la crise par COVID-19 cela aurait été fait “derrière le dos” de ces membres du conseil d’administration.

“Nous sommes totalement contre le fait que les footballeurs doivent jouer toutes les 48 heures et à moins que cela ne soit lié à une augmentation de salaire. Nous demandons au président de l’AFE, en tant qu’affiliés et membres du conseil d’administration, que cette information soit refusée immédiatement, dans le 24 heures pour David Aganzo et que la rectification est exigée par OK Diario “, a ajouté les ex-footballeurs, qui se réservent le droit de” prendre des mesures pertinentes “.