Ils demandent à une équipe écossaise de réduire le salaire lors du coronavi

Le propriétaire de l’équipe de la ligue écossaise Hearts, Il a demandé aux employés et aux joueurs du club de réduire de moitié leur salaire pour la durée du coronavirus.

19/03/2020 à 11:57

CET

EFE

Ann Budge, propriétaire des Hearts, souhaite mettre en œuvre cette mesure pour assurer l’avenir du club une fois l’arrêt de football provoqué par cette pandémie mondiale.

“Nous vivons un moment sans précédent. Comme vous le savez tous, ma priorité est la santé et le bien-être de notre peuple. En plus de cela, en tant que propriétaire et président du clubJe dois également faire tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer la sécurité financière du club. “dit-il dans un communiqué.

“Cette réduction des revenus (due à la suspension des partis) n’est pas durable si des mesures ne sont pas prises pour réduire les salaires des travailleurs et de plus de personnes.” Les coeurs, avec 30 jours contestés, est en bas de la ligue écossaise.

“Nous avons demandé aux travailleurs à temps plein, aux entraîneurs et aux joueurs d’accepter une réduction de 50% de leur salaire à partir du début avril”, a déclaré Ann Budge.