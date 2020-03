Ils envoient leurs joueurs au chômage

Lyon rejoint Amiens et Montpellier et suspend temporairement leurs activités et avec lui la parole des joueurs et de tous les travailleurs du club à cause du coronavirus. Il traite quelque chose de similaire à un ERTE bien qu’en France ce terme n’existe pas.

En France, en cas de licenciement temporaire, l’État doit verser 4,5 sur le salaire minimum aux footballeurs. Et la différence entre le salaire restant à payer aux joueurs (c’est-à-dire, dans ce cas 70% car avec l’argent de l’Etat ça ne suffirait pas), la société, la Lyon, devra payer ce repos. Désormais, les joueurs lyonnais, présidés par Jean Michel Aulas, sont au chômage.

“Compte tenu des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du COVID-19, et parce que tous les entraînements et compétitions au niveau national ont été suspendus, nous devons annoncer que nous avons mis tout le personnel sportif à l’arrêt partiel et à un suspension temporaire des salaires et traitements “, a déclaré Lyon.

La Ligue 1 a été suspendue après la proclamation de l’état d’urgence en France. Les clubs ont adopté la mesure de quarantaine et les joueurs suivent les ordres du gouvernement pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus. Cependant, certains footballeurs sont connus pour s’être «échappés» du pays gaulois pour retourner dans leur lieu d’origine, dont la star Neymar.