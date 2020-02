Ils étaient & # 039; enduits & # 039; à James à l’entraînement et c’était avec tout: il y avait des rires

Colombiens à l’étranger



Ils ont “barbouillé” James à l’entraînement et c’était avec tout: il y avait des rires





Miguel Machado





15 février 2020 à 16 h 39

Le jeu s’est finalement terminé par une blague et Marcelo, comme les coéquipiers, n’a pas pu supporter le rire.

James Rodríguez s’entraîne avec le Real Madrid et semble avoir résolu son problème de hanche qui l’a affecté ces derniers jours. Cependant, le footballeur colombien n’est pas intervenu dimanche contre le Celta de Vigo.

Ainsi, comme d’habitude, le volant de l’équipe nationale colombienne a de grands moments dans les pratiques de la boîte blanche et cette fois les caméras l’ont capturé avec un jeu curieux.

Dans un petit espace, James était au milieu et essayait de retirer le ballon de ses coéquipiers. Marcelo, quant à lui, a jeté un peu de lumière et s’est jeté par terre pour faire passer la tête.

Le Colombien s’est jeté avec tout, mais ce n’était qu’une feinte et tout s’est terminé par des rires et des blagues dans les bonnes relations entre les deux Sud-Américains. Casemiro, à côté de lui, ne pouvait pas non plus supporter les rires.