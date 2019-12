Ils filtrent le maillot alternatif de Pumas

Les Pumas chercheront à rendre hommage à l'un des gardiens de but les plus importants de l'histoire du club et de l'équipe nationale mexicaine avec un maillot alternatif en son honneur.

Il n'a pas encore été officialisé mais tout indique que les étudiants universitaires créeront une chemise en reconnaissance de Jorge Campos qui sera disponible à la Clausura 2020.

Ce n'est pas encore officiel, mais le maillot commémoratif Jorge Campos circule déjà. Qu'en penses-tu?

🙄🤷🏻‍♂️ 😊👍🏽 🤢👎🏼 pic.twitter.com/53wDui0zGh – Los del Pedregal (@losdelpedregal) 20 décembre 2019

Une image a été filtrée qui montre que ces vêtements ne seront pas les mêmes que ceux utilisés par Campos en son temps de joueur, mais seront roses avec des détails rappelant le gardien de but.