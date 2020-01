“ Ils font des superstars ” – ce que 10 experts ont dit à propos de Liverpool

Lectures rapides

La campagne 2019-2020 de Liverpool est le genre de chose que nous n’avons pas vu en Premier League … enfin, jamais.

Un record de 21 victoires en 22 matchs est vraiment sans précédent, et l’équipe de Jurgen Klopp est en passe de battre toutes sortes de records.

Cependant, même ces chiffres ridicules ne peuvent pas raconter toute l’histoire. L’image n’est pas complète tant que nous n’avons pas entendu ce que certains des plus grands experts du football ont dit à propos des champions élus.

Gary Lineker

“Ils marchent seuls vers la première victoire du titre de l’histoire.”

Fantaisie Liverpool pourrait remporter le titre maintenant.

Alan Shearer

“On parle de Liverpool, cette équipe ne fait pas de défaites”

Danny Murphy

Je pense que s’il y avait un petit groupe de supporters qui ne croyaient pas (ils gagneraient la ligue), ils le font certainement maintenant

Graeme Souness

«Après avoir raté l’année dernière d’un seul point, la cohérence entre l’année dernière et cette année a été phénoménale. Ils ont débarqué en Ligue des champions et ils sont l’équipe du moment, ils sont l’équipe que personne ne veut jouer. »

Gary Neville

“Je dis cela avec beaucoup de peine – c’est la meilleure équipe du monde.

«Ils peuvent résister à la pression, ils peuvent contre-attaquer, ils peuvent garder la possession, ils peuvent défendre les coups de pied arrêtés, ils peuvent marquer à partir des coups de pied arrêtés, ils gagnent des matchs quand ils ne jouent pas bien. Ils ont toutes les caractéristiques d’une bonne équipe. “

G Neville: «Il y a un élément dans lequel vous devez accepter que Liverpool soit un énorme club de football, mais il y a d’énormes décisions qui doivent être prises dans cette salle de réunion à United. Je ne peux pas croire l’équipe avec laquelle ils se sont retrouvés après l’investissement fait. “#Mufc [Gary Neville Podcast]

Jermaine Jenas

«Vous pouvez avoir des joueurs de haut niveau, mais pouvez-vous les faire jouer un style de football capable de défier cette équipe de Liverpool? Liverpool a l’air de dominer comme United l’a fait à la fin des années 1990 et au début des années 2000. »

Steve Nicol

«Les gens parlent de leur transformation en invincibles. Si cela se produit, vous pouvez parier votre dernier dollar [the gap to second will] être 20 points. “

Phil Thompson

“Si cette équipe va être l’un des meilleurs et la ramener après 30 ans de blessure, ce sera une chose merveilleuse – mais ils doivent continuer à le faire.”

Jamie Carragher

«C’est bien d’acheter des joueurs, mais c’est ce que vous en faites. Parfois, nous oublions cela.

“Une fois que vous avez ce joueur, vous devez les améliorer, et Jurgen Klopp n’a probablement pas assez de crédit pour cela, le travail qu’il fait en tant qu’entraîneur.

“Liverpool n’achète pas de superstars, ils les fabriquent.”

Roy Keane

«Cette équipe a été brillante en Europe ces dernières années et tout le monde s’emballe avec elle parce qu’elle a été si brillante, mais ce sera son premier titre de champion.

“Qu’est-ce que vous obtenez pour la seconde, une tape dans le dos?”

