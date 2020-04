“Ils m’aimaient Boca, Racing, River, Inter, Rome, Atlético Madrid …”, a reconnu Agustín Urzi

Agustin Urzi, actuel footballeur de Banfield, a pris un incroyable coup de main sur Instagram Live avec TNT Sports et a reconnu avoir reçu des sondages de plusieurs grands noms d’Argentine et d’Europe.

“Boca, Course, Inter, Rivière, Roma, Benfica, Atlético Madrid aussi et je ne me souviens plus. La Fiorentina est peut-être la plupart originaire d’Italie. Tous ont communiqué avec mon représentant et le club “, a admis l’enfant.

Et dans la même veine, l’attaquant Drill a reconnu qu’il aimerait jouer en Angleterre à un moment donné: “La Premier League est une ligue où j’aimerais jouer, avec mon vieil homme je regarde beaucoup Manchester City. Jouer avec Kun? Oui, oubliez … ha “, at-il ajouté.

Pour sa part, Urzi a admis que sa référence au sein du tribunal est Ricardo Centurión et qu’il aimerait également avoir des Lionel Messi et Neymar. En outre, il a déclaré que le meilleur entraîneur d’Argentine était Marcelo Gallardo et a révélé qu’il aimerait jouer à River: “Il a une très bonne équipe et un très bon entraîneur, dans un avenir je voudrais“il a fermé.