“Ils ne comprennent pas que la situation est grave, je crains que les dates ne soient pas respectées”

ROME. Retour pour parler Président de l’Assocalciatori, Damiano Tommasi, qui gronde vers les Présidents aux micros d’Il Messaggero et réitère sa position sur la reprise des compétitions.

PROBLÈME DE CONTRAT MAIS PAS SEULEMENT

«Championnat en juillet? Ce serait un gros problème, il y a beaucoup de joueurs qui ont des accords avec d’autres clubs à partir du 1er juillet, alors il reste à comprendre comment gérer les prêts et les transferts gratuits. N’oublions pas le problème des bilans, que les clubs devraient présenter le 30 juin, j’imagine qu’une “diapositive” sera étudiée pour allonger les accords, mais il ne faut pas exagérer avec le glissement des compétitions “.

ARRÊT POSSIBLE

Le coronavirus pourrait terminer la saison plus tôt: “L’annulation du championnat fait partie de l’hypothèse, bien sûr la priorité est de le clôturer dans un délai raisonnable mais le virus décidera. Nous sommes tous sur le même bateau, avec les mêmes incertitudes sur l’avenir. “

FRONTIÈRE AUX PRÉSIDENTS

Ces dernières semaines, certaines déclarations et positions de plusieurs présidents du monde du football ont fait sensation: «Ils ressemblent aux musiciens du Titanic, ils continuent de jouer pendant que le navire coule, ils ne veulent vraiment pas comprendre que la situation est grave. Je crois que les dates qui circuleront ne seront pas respectées, la contagion entre l’Italie et l’Europe ne montre aucun signe de diminution, je pense qu’il est juste de donner un horizon temporaire mais c’est plus une forme d’optimisme qu’autre chose. Nous devons maintenant écouter les directives du gouvernement, le réalisme est nécessaire et lorsque nous partirons, nous devrons le faire en toute sécurité “.