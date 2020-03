Ils négocient une clause de 180 millions

Des trompettes de vol ont retenti à Naples et la réaction du club a été aussi rapide que possible. Fabián est et sera l’un des grands noms de la scène footballistique et l’intérêt des grands clubs du vieux continent est présent. Entre eux, un Barça de Quique Setién avec lequel il coïncidait déjà en son temps au Betis.

C’est précisément l’intérêt d’équipes comme le Barça et le Real Madrid qui a réveillé la direction de Naples qui travaille à renouveler le contrat du milieu de terrain espagnol. Les deux millions de salaire qui figurent dans l’accord depuis son arrivée il y a deux saisons n’ont pas été à la hauteur de les actions que le Footballeur de 23 ans. Ils veulent une augmentation et se mesurer économiquement à ce qu’ils offrent sur le terrain.

C’est pour ça que, selon «Il Corrie dello Sport», les Napolitains ont déjà entamé des négociations avec le représentant du joueur, Álvaro Torres. L’arrêt dû au coronavirus a laissé les conversations en «stand by» qui assurent qu’elles reprendront une fois la saison terminée. Si cela peut être terminé.

Le contrat actuel de Fabián expire en juin 2023 et De Laurentiis veut imposer une clause qui effraie les offres. Aussi pour assurer une vente juteuse au cas où l’Espagnol demanderait à aller dans un autre club. Le chiffre, selon les mêmes médias italiens, serait d’environ 180 millions d’euros. S’ils doivent négocier, au moins ils obtiennent un pot juteux.