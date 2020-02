Ils nient l’accord de Marcelino avec Milan

L’agent de Marcelino, Eugenio Botas, Il a nié que l’entraîneur de Valence ait eu des contacts avec Milan. Selon Calciomercato, Botas a nié tout type d’accord qui lierait Marcelino au club des rossoneri, après l’information qu’ils tenaient pour acquis que l’entraîneur arriverait au club italien la saison prochaine.

02/12/2020

13/02/2020

CET

Kevin Blacksmith

Les médias numériques italiens ont recueilli les déclarations de l’agent de Marcelino selon lesquelles Ils démentent les rumeurs selon lesquelles le directeur sportif de Milan, la légende milanaise Paolo Maldini, aurait rencontré l’entraîneur: “Nous devons dire que Marcelino n’a jamais rencontré Paolo Maldini et n’a reçu à ce jour aucune offre de Milan pour la saison prochaine”, a-t-il déclaré. “Par conséquent, les informations sont incorrectes et ne s’adaptent pas à la réalité actuelle”,

Cependant, le représentant du technicien asturien ne ferme pas la porte du rossonero club: “Il est clair que Marcelino veut former une grande équipe européenne la saison prochaine et Milan est l’un des plus importants pour l’histoire qu’il a.”

Milan, qui a signé la star suédoise Zlatan Ibrahimovic en janvier, Il se classe dixième en Serie A, loin de la tête du championnat et à 10 points des positions qualificatives pour la prochaine édition de la Ligue des champions. La set décevant de la saison réalisé par Stefano Pioli, aurait incité le conseil d’administration à chercher un nouveau candidat pour le banc pour la saison prochaine. En tout cas, il semble que pour le moment, Marcelino García Toral ne serait pas le nom choisi par le dôme rossonera, ou du moins, n’aurait aucun accord avec le club italien.