“Ils nous arrivent une fois et ils nous liquident” »

Jeudi 20 février 2020

Le joueur palestinien était autocritique après la défaite de l’équipe «arabe» contre Guaraní pour le décompte minimum pour la phase 3 de la Copa Libertadores. De plus, il a dit qu’il regrettait qu’avec un de plus sur le terrain pendant plus de 50 minutes, ils n’aient pas pu marquer l’égalité.

L’attaquant palestinien Bryan Carrasco n’était pas satisfait après la chute de l’équipe nationale aux mains de Guaraní par la phase 3 de la Copa Libertadores. Il a cependant qualifié le but marqué par les Paraguayens de regrettable et regrette de n’avoir pas affirmé la différence numérique sur le terrain.

“Je pense que vous devez corriger la concentration une fois qu’elles sont arrivées et que vous êtes liquidé et que dans les boissons internationales, vous devez être attentif car à long terme cela coûte cher, encore plus dans ces cas”, a déclaré Carrasco une fois la comparaison à San Carlos de Apoquindo terminée.

Il a également analysé la tactique des Guarani et a déclaré qu’ils devaient attaquer d’une autre manière. «En tant qu’équipe paraguayenne, ils se sont bien regroupés et nous avons péché en jetant beaucoup de centre. Peut-être que nous devrions lancer des centres affleurants, chercher des pieds, une autre façon de les déranger », a déclaré l’attaquant.

Le «vélociraptor» a déploré l’absence du «magicien», Luis Jiménez. “Il ressent le manque de (Luis) Jiménez parce qu’il est un joueur expérimenté, mais celui qui le remplace sait qu’il doit être rassasié”, a-t-il ajouté.

Enfin, l’attaquant a déclaré qu’il y avait de l’optimisme pour le retour. «Ils nous font l’objectif quand ils en avaient déjà un de moins et quand la première mi-temps était terminée. Mais évidemment, nous avons une excellente équipe et rien n’est écrit après ce match », a déclaré Carrasco.