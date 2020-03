“Ils nous utilisent comme produits et nous ne le sommes pas” »Football Press

Lundi 02 mars 2020

Le survivant de Chapecoense, Helio Neto, a parlé de vivre après la tragédie de 2016 alors qu’ils se rendaient à Medellín pour jouer la finale de la Copa Sudamericana. Cependant, il a souligné le manque d’engagement des autorités dans les paiements médicaux.

«Les gens doivent savoir que des choses injustes nous arrivent. Et beaucoup de gens dans le monde ne le savent pas, ils ne paient pas les familles des victimes. Le temps passe. Il y a des gens qui n’ont ni enfants ni parents, et ils doivent travailler pour manger et l’assurance a échoué. Le sens humain de l’assurance est minime. Ils nous utilisent comme leur produit et nous ne le sommes pas », a déclaré le joueur lors d’une interview avec Olé.

L’ancien central de la «chape» a indiqué que l’accident de 2016 lui avait laissé des séquelles, assurant que «je n’ai même pas joué de match amical. Une seule fois dans un match de Zico, mon idole, dans le Maracana, je suis entré cinq minutes, mais je ne pouvais pas rester debout. J’ai essayé de revenir pour l’amour du football, pour être vivant, pour être en bonne santé. Même si je n’avais pas les conditions pour un athlète professionnel, parce que je souffre également de blessures au genou et d’une grave blessure pulmonaire », a-t-il déclaré.

Net a profité de se souvenir de la chaîne de mauvaises décisions qui ont conduit à la tragédie en Colombie. «Il y a eu beaucoup d’erreurs, en plus de l’erreur du pilote en partant sans assez d’essence. Ils avaient tort avec les contrats d’assurance, les autorités boliviennes et colombiennes avaient tort et de diverses manières. De ces erreurs, tout est arrivé », a-t-il expliqué.

Enfin, le champion de la Coupe d’Amérique du Sud 2016 a profité de l’occasion pour se souvenir de ceux qui lui ont sauvé la vie. «Je reste en contact. Je n’ai que des remerciements immenses à l’hôpital dans lequel ils nous ont traités, pour l’Atlético Nacional et pour tout le peuple colombien. Nous devons différencier ce qui s’est passé avec les gens qui nous ont embrassés, nous ont donné de l’amour et de l’amour. La tragédie était la responsabilité de personnes qui ne sont ni colombiennes ni boliviennes. Il y avait des professionnels responsables », a-t-il dit.