Ils ont filmé Maradona en défense contre la Super League au milieu du match

Je veux direL’entraîneur de gymnastique et d’escrime de La Plata a appelé un assistant pour demander la rédaction d’un article contre les mesures de la Super League. Ne manquez pas la vidéo.

Diego Maradona était à tout moment opposé à la détermination de la Superliga à mener la Coupe au milieu de la crise des coronavirus. Ce qui a surpris les footballeurs, c’est d’observer le DT de la gymnastique totalement abstrait du jeu et en pensant comment je ferais une lettre pour me plaindre de cette situation.

“Pelado, je suis venu. Allons-nous faire une lettre pour les membres de la guilde? Avec un notaire et tout. Et nous allons signer les deux équipes”, a commencé Maradona à dire à un assistant, alors que la rencontre entre le ‘Wolf’ et Banfield se poursuivait.

“Nous allons signer les deux équipes, ce qui est scandaleux pour eux de nous dire de jouer une demi-heure avant l’échauffement.” “S’ils n’ont pas les choses claires … Nous le faisons”, a déclaré Diego, qui après le match a montré sa solidarité. avec River et a exprimé son soutien à la mesure prise par le “millionnaire” “de mourir”.

River n’a pas joué son match correspondant à la première date de la Super League Cup et Diego Maradona ont soutenu les joueurs de Marcelo Gallardo. Sera-t-il le premier de plusieurs clubs à adopter cette position?