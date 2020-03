“Ils passent mon fils pour un criminel”

Au cours des derniers jours Luka Jovic, Attaquant serbe du Real Madrid, s’est retrouvé au centre de la controverse pour avoir violé l’obligation d’isolement et retourné dans son pays natal. Milan Jovic, le père du footballeur, s’est entretenu avec les microphones de Puls Online pour clarifier la situation.

Dans son interview, le père défend son fils en disant qu’ils le font passer pour un criminel puis conclut: «Prison? S’il le mérite vraiment, envoyez-le-nous. “

Ce sont les mots du père de Jovic: «Ils font passer mon fils pour un criminel. Dès son arrivée à Belgrade, Luka est allé dans son appartement et était convaincu qu’après avoir fait deux tampons et avoir été négatif, il pouvait quitter le pays sans aucun problème. Ils le font passer pour un criminel. Si, en vertu de cela, il est de toute façon tenu coupable, nous respecterons les décisions des autorités compétentes. Il y a quelques photos, qui circulent en ligne depuis quelques jours, dans lesquelles on voit Luka s’amuser pendant la période d’isolement. Ils ont été emmenés en Espagne, ils sont vieux, il est retourné en Serbie dans le seul but de passer du temps avec sa famille. “