Ils proposent de nommer le champion de Bruges de la Ligue belge sans jouer

Le conseil d’administration de la Pro League, la ligue de football belge, Il a recommandé ce jeudi de suspendre immédiatement la compétition et de déclarer champion de Bruges, premier lors de l’interruption du championnat mi-mars.

04/02/2020

Le à 15:31

CEST

EFE

La décision de mettre un terme anticipé aux compétitions professionnelles, actuellement suspendue en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus, doit encore être validée par l’Assemblée générale de la Pro League, selon le journal “Het Laatste Nieuws”.

Si cette assemblée approuve la décision, en plus de déclarer les leaders actuels champions des premier et deuxième classements, aucun club ne descendrait de catégorie.

Bruges, leader avec 70 points en 29 matchs, aurait un accès direct à la Ligue des champions et Gand, deuxième classée avec 55 points, contesterait la phase préliminaire de la compétition maximale interclubs continentale.

De leur côté, Charleroi, Anvers et Standard de Liège participeraient alors aux tournois préliminaires de la Ligue Europa.

Le conseil d’administration de la Pro League estime cependant qu’il est possible et malgré l’incertitude de tenir la finale de la Coupe de Belgique entre Bruges et Anvers le 30 juin.