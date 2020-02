“Ils sont construits pour gagner, ils ont des célibataires effrayants. Sur le titre …”

SORRENTO (NA). Une victoire record lors du dernier tour de la ligue Sorrento Calcio, un sept contre zéro avec lequel les Rossoneri ont limogé l’une des équipes les plus fortes du groupe, les Pouilles du Casarano Calcio.

RÉPONSE AVEC DES ARCS

Le meneur de jeu est intervenu sur le défi Eric Herrera: «Nous avons abordé le jeu comme d’habitude, nous avons affronté une équipe qui était à six points de nous, un match auquel nous savions que nous devions jouer avec un couteau entre les dents. Après l’arrêt avec Tarente et le match nul contre Nocerina, nous avons dû donner une réponse et profiter de chaque imprudence de nos adversaires “.

DÉFI EN HAUSSE MAIS …

Prochain défi à coefficient de difficulté élevé, transféré dans le domaine de Cerignola qui a récemment battu les leaders Bitonto dans un champ défavorable: «Concentration maximale, défis importants nous attendent, le prochain sera contre une grande équipe qui a des simples à craindre. Nous parlons d’une équipe conçue pour gagner, elle vient d’un succès important contre Bitonto et elle voudra profiter au maximum du moment et du facteur terrain. Ce sera un match difficile, ils voyagent sur les ailes de l’enthousiasme mais si nous jouons comme nous le savons, personne ne peut nous mettre “.

PREMIER À ATTEINDRE

Dernier commentaire sur la lutte pour la primauté: «Tant que les mathématiques nous donnent l’espoir que nous devons y croire, rêver est licite même si nous savons qu’il sera difficile d’atteindre la première place. Nous devons encore jouer les affrontements directs contre Foggia et Bitonto, ne jamais dire jamais, nous l’espérons tous ».