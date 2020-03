“Ils veulent le scudetto officiel pour d

En Italie, le football s’est arrêté il y a des semaines, mais ce qui ne s’arrête pas, c’est la controverse. Aujourd’hui, on ignore si la saison peut se terminer dans le football italien. Les clubs ne sont pas d’accord et chacun s’occupe de ses intérêts. La tension a atteint les plus hauts niveaux dans les relations entre la Juventus et le Latium, les deux premiers classés, avec de multiples critiques publiques. Le plus récent est arrivé ce lundi.

30/03/2020

Agir à 14h01

CEST

SPORT.es

Arturo Diaconale, directeur de la communication du complexe romain, a publié sur son profil Facebook une série de critiques qui font sensation dans le pays transalpin. “Ils veulent gagner le” scudetto “de loisirs pour se consacrer directement à la Ligue des champions”il a cassé l’attitude du Juventus.

Mais cela ne s’est pas arrêté là, encore moins l’éclatement du manager de “biancocelesti”, qui l’a également emmené avec le ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora: “Il ne connaît pas le rôle du football dans l’économie et l’imaginaire collectif de ce pays.”

Confiné à la maison, Diacre il déchaîne ses pensées via «Facebook». Ceci est documenté par ‘Sport Mediaset’, qui cite d’autres attaques du manager en relation avec la reprise éventuelle du ‘calcium’: “La controverse pour expliquer l’intérêt légitime de la Lazio à terminer régulièrement la saison ne découle pas de l’intention de gagner le titre dans les bureaux. Nous espérons la conquérir sur le terrain“

“Cet intérêt a la même légitimité que celui de ceux qui ils souhaitent annuler le championnat en cours ou remporter le titre commercial et pouvoir se consacrer uniquement à la Ligue des champions ou éviter une descente ruineuse “, a-t-il ajouté. Un bon auditeur, peu de mots suffisent.