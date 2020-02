Ils volent CD Salteras et Juan Miranda leur envoie du matériel de sport

Grand geste de Juan Miranda d’Allemagne. Malgré avoir passé plusieurs années à vivre hors de son village, le camp n’oublie pas ses racines. Le CD Salteras a subi un vol dans les locaux du club, ce qui l’a conduit à perdre des machines à café, des boissons et tout l’équipement sportif. Le Sevillian voulait que le football continue de rouler sur le terrain dès que possible, alors Il a envoyé tous les compléments nécessaires pour que les enfants et les adultes ne voient pas la routine modifiée.

27/02/2020 à 19:16

CET

Oscar Cubero

Une attitude qui serait passée inaperçue publiquement si elle avait été pour lui, mais l’équipe de la ville voisine où il vit, Olivares, a montré sa gratitude sur la page Facebook du club: “Ce sont les choses que vous finissez par valoriser, celles qui rendent quelqu’un de grand, l’humilité, la proximité …” lire le début du texte.

“Les gens humbles gagnent nos cœurs et c’est une fierté pour nous. Nous voulons rendre public nos remerciements à Juan Miranda, voisin d’Olivares, actuellement un joueur allemand de Schalke 04, et que Gelsenkirchen s’est souvenu de l’envoi de différents équipements sportifs “ Il a continué, pour mettre fin à une “fissure Danke”, le remerciant à nouveau pour le détail.

L’international des catégories inférieures de l’équipe nationale espagnole ne connaît pas une année facile en Allemagne. Il n’a connu que 295 minutes réparties en 5 matchs et n’a pas débuté jusqu’à la fin de l’année dernière.. Peut-être, pour cette raison, Miranda ne voulait pas que ses voisins restent sans profiter de ce qui le rend heureux, jouer au ballon.