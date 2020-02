Immobile-Caicedo, une course bonus pour rester sur le sommet européen

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

À l’été 2016, Ciro Immobile était hors de la Séville. Après Dortmund, il avait déçu en Espagne, à tel point que Monchi l’a «donné» à Tare pour un chiffre (désormais négligeable) de 9,5 millions euros. Caicedo, cependant, fermé la Liga à la 14e place avec l« Espanyol avec 8 buts actifs (10 compte tenu des coupes). Aujourd’hui, début février 2020, l’étrange couple Ciro-Felipe est le premier en Europe pour les buts marqués: 32, + 3 par rapport à Lewandowski-Gnabry (29) et +5 à Aguero-Sterling (27). Et ce soir, ils pourront jouer un bonus que les autres n’ont pas car ils devront récupérer le match de championnat contre leHellas Verona. Et les deux mèneront l’attaque d’Inzaghi dans la Lazio, qui devra renoncer à Correa: l’Argentin a subi une contraction dans le derby il y a 10 jours, il tentera de récupérer pour Parme sinon il reviendra avec l’Inter le 16 février.

Il y a donc encore de la place pour Immobile et Caicedo, qui dans les deux derniers à la maison ont apporté le Sampdoria et le SPAL. Ils devront essayer de faire la même chose aujourd’hui avec Hellas Verona, dans un match qui s’annonce très compliqué pour les Biancocelesti qui, s’ils gagnaient, passeraient à -2 de Juventus les dirigeants. Mais non seulement cela, ils augmenteraient la distance de Atalanta et Rome, jumelé en 4e et 5e place, à 13 longueurs. Les Gialloblù de Juric, cependant, sont en forme, ils ont dessiné à San Siro avec Milan dimanche et n’ont plus perdu depuis le 7 décembre avec l’Atalanta. Le classement est également passionnant pour eux, puisqu’ils sont à égalité de points avec Napoli (30), à -2 de la 6e place de Cagliari ce qui signifie Europa League. Penser à une autre marche de santé est une erreur à ne pas faire, Inzaghi a été catégorique: “Hellas est fort, intense et organisé. Les garçons sont conscients que demain ne sera pas facile, mais nous avons confiance en notre stade et en notre public ». Ce sera un match semé d’embûches, mais les derniers essais à domicile d’Immobile et de Caicedo donnent espoir que ce «bonus» sera exploité au maximum.