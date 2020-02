Immobile et Milinkovic renversent l’Inter, la Lazio sont l’anti-Juve | Serie A

En plus d’être le report du luxe dimanche du 24ème journée de Serie A et le clou de cette manche de championnat, La Lazio-Inter a également été le défi entre les deux adversaires de la Juventus avec un titre de champion. La formation de Simone Inzaghi, qui avait perdu la dernière fois au match aller, il prend sa revanche et bat les Nerazzurri 2-1 de Conte lors du retour. Au terme du premier but italien de Young à la fin de la première mi-temps, Immobile (26e centre de la saison) a répondu sur penalty et Milinkovic-Savic en seconde période.

À la suite de ce résultat, La Lazio revient à -1 face aux leaders solitaires de la Juve, dépassant l’Inter, qui glisse à la troisième place à -3 du haut.

