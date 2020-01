Immobile pointe le record de Higuain, l’attaquant de la Lazio: “Ce serait bien. Sur le Scudetto …”

ROME. Au terme du défi entre Sampdoria et Lazio, la course s’est terminée avec l’objectif du biancocelesti qui a ainsi conquis la onzième victoire consécutive, le bombardier Ciro Immobile analyse ses performances et les performances actuelles de l’équipe. L’attaquant de la Lazio a inscrit 23 buts en 19 matchs de championnat jusqu’à présent.

CIRO LE GRAND

«Il était essentiel de commencer dans la meilleure partie du deuxième tour, il ne faut pas baisser l’attention et la tête doit passer immédiatement au match suivant, qui est toujours le plus important pour nous. – il admet les micros de Sky Sport – je suis fier des résultats que nous obtenons, et je suis reconnaissant envers mes coéquipiers car ils me mettent toujours dans les meilleures conditions pour faire de mon mieux. Maintenant, nous devons garder les pieds sur terre, personnellement, je regarde plus les dix points d’avance sur Rome et Atalanta, puis si 7-8 matchs de la fin, nous serons là-haut avec l’Inter et la Juve, pourquoi ne pas essayer de croire en quelque chose de plus?! Record de buts? Les 36 buts de Higuain sont loin, mais ce serait bien. Pour le moment, il est difficile de penser qu’il peut le battre, mais avec ces coéquipiers, tout est possible. ”