Impérialisme footballistique: l’expansion de Barçelona en Asie

En août 2018, Facebook a acheté les droits de diffusion des matchs de la Liga en Asie du Sud, accordant ainsi un accès gratuit à tous les jeux espagnols de haut vol à ses quelque 350 millions d’utilisateurs dans la région. L’accord était conforme à la stratégie sud-asiatique de la Liga, une région dans laquelle elle essaie de prendre pied depuis quelques années maintenant. Lorsque Javier Tebas a inauguré le premier bureau de la Liga en Inde, en 2016, il a déclaré que le moment était «l’un des plus importants de l’histoire de la Liga» et a parlé du marché inexploité du pays. Depuis lors, la ligue et son chef indien Jose Antonio Cachaza ont fait des incursions importantes sur le marché; ils ont signé des sociétés locales en tant que sponsors mondiaux et ont fait des mégastars régionales du sport leurs ambassadeurs de marque. En 2018, la Liga a lancé un programme de base appelé «Écoles de football LaLiga» dans 14 villes indiennes dans le but de renforcer la notoriété de la marque. La ligue a également cherché à réorganiser les horaires des plus grands matches de la ligue (le Clasico et le derby de Madrid) afin de les aligner sur la «prime time» asiatique.

Il y a une méthode derrière la folie, ou la proactivité, si vous voulez. L’Inde compte à elle seule près de 250 millions d’utilisateurs de Facebook et les diffusions en direct de la Liga rassemblent souvent jusqu’à 150 000 téléspectateurs. C’est, bien sûr, dans un pays avec une empreinte numérique sans cesse croissante et un sport principal qui n’est pas le football. Et l’Inde n’est pas seule. Lorsque Wu Lei de l’Espanyol a marqué contre le Barça cette saison, l’événement a provoqué un choc sismique dans les cercles des médias sociaux chinois, certains hashtags générant plus de 370 millions de vues. L’Asie, au moins en termes de football, est encore mûre pour la prise et les ligues majeures le savent.

Dans certains cas, les clubs eux-mêmes ont commencé à mener cette «expansion», les suspects habituels menant la charge (à savoir le Barça et le Real). Le Barça en particulier a été proactif. Après avoir ouvert son premier bureau à Hong Kong en 2013, le club a par la suite déclaré la Chine, le Japon, l’Indonésie et l’Inde «pays stratégiques»; le bureau lui-même s’est agrandi au fil des ans et est maintenant le lien principal entre les géants catalans et les opportunités d’affaires dans la région. En 2018, le Barça a ouvert son premier musée «expérience» dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine.

Cependant, les circonstances ont légèrement changé depuis 2013, et les médias sociaux sont devenus une part encore plus importante de l’alimentation des fans de football. Cela a entraîné une réorientation de la stratégie d’expansion du club, d’une approche orientée vers les affaires à une approche orientée vers le consommateur, le club se concentrant davantage sur l’interaction avec les médias sociaux et les visites directes de magasins. Le Barça a également classé ses fans de la région en quatre groupes; ceux qui soutiennent principalement le Barça, ceux qui comptent le Barça comme leur deuxième favori, ceux qui s’intéressent au football en général et ceux qui veulent juste un contenu intéressant sur leur chronologie ou leur flux. Jordi Camps, MD du Barça pour la région Asie-Pacifique, a affirmé que les quatre groupes étaient «tout aussi importants», dans une interview avec Offthepitch.com, mais a ajouté que la façon de faire appel à chaque groupe est différente.

D’une manière générale, l’USP du Barça (argument de vente unique) a été le célèbre slogan «Mes Que Un Club». Le club a essayé de se positionner comme une marque appartenant à la société avec une philosophie et un style distincts. Le Barça utilise ses nombreuses interactions avec des célébrités asiatiques pour promouvoir l’image du club en tant que «famille mondiale» et fait également appel à des influenceurs indépendants dans des pays tels que l’Inde, la Corée et le Japon. Cependant, les plus grands atouts du club restent ses joueurs. Et, en Asie, où les gens nouent souvent des liens plus étroits avec les joueurs individuels qu’avec les équipes, avoir des noms familiers tels que Leo Messi, Gerard Piqué, Antoine Griezmann et Luis Suárez comme actifs commerciaux se révèle indispensable. Dans cette optique, la poursuite de Neymar semble tout à fait différente. Le Brésilien offre un niveau de reconnaissance de nom qui n’est vraiment dépassé que par Leo Messi et Cristiano Ronaldo. Il pourrait servir de motivateur clé pour les occasionnels en choisissant le Barça comme club principal, augmentant ainsi le revenu net des marchandises.

Photo de Denis Doyle – UEFA / UEFA via .

Alors que le Barça a décidé de se concentrer sur une approche orientée vers le consommateur dans la région, il a néanmoins conclu de nombreux accords de marque avec des partenaires asiatiques tels que Rakuten, Oppo, Konami et d’autres partenaires régionaux tels que Shanghai Pudong Bank (partenaire bancaire), Yunnan Baiyao (partenaire régional), Taiping Life Insurance (partenaire d’assurance), Bank Mega (partenaire bancaire), Sebang Rocket (partenaire de batterie de voiture), Nichiban (partenaire de bande), entre autres.

Ce qui est le plus intéressant dans l’expansion du Barça (et du football) en Asie, c’est le type de clientèle ou de fan qu’elle attire. En Europe, le football était la réponse de la classe ouvrière à des sports plus «élitistes» comme le cricket. Le Barça lui-même vient de modestes débuts amateurs (sa fondatrice Joan Gamper a placé une annonce dans un journal). À ce jour, l’épine dorsale de la base de fans du club est formée par ses détenteurs d’abonnements de classe ouvrière. Cela contraste donc fortement avec sa base de fans nettement supérieure de la classe moyenne / classe moyenne dans la région Asie-Pacifique. C’est peut-être parce que le football n’est pas un sport de base dans ces pays et est plus attrayant pour une jeune génération de passionnés de sport. En Inde, par exemple, la classe ouvrière et les générations plus âgées ont déjà un sport: le cricket. Là, le football s’impose comme sport secondaire, principalement parmi les jeunes, qui se connectent en grand nombre et recherchent du contenu frais à consommer. Le ventilateur du fauteuil se mondialise.

Y a-t-il un fossé inhérent entre la base de fans locale et ceux qui regardent de loin? Peut-être. Il est difficile de dire si c’est quelque chose d’important ou non. Cela n’arrêtera cependant pas les clubs. Aujourd’hui, les clubs de football sont dans une position similaire à celle des conquérants d’autrefois. Ils ont un territoire inexploré, un potentiel inexploité à leur disposition. Et par l’apparence des choses, ils ont l’intention de s’en servir.

Que la conquête moderne soit alors moins douloureuse.

Une note: je recommanderais fortement les deux articles liés ci-dessous. Ils développent ce qui a été discuté ci-dessus et sont très instructifs en général. Vaut la peine d’être lu.