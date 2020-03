“Impossible de faire des pronostics. Jeu à gagner avec patience”

Le président de la Ligue nationale amateur, Cosimo Sibilia, a parlé au Corriere dello Sport de parler de l’urgence du coronavirus.

Ci-dessous un extrait de ses propos, rapporté par les chaînes officielles du LND:

«À l’heure actuelle, il y a trois priorités: la santé, le social et le sport. L’urgence oblige tout le monde à se conformer aux instructions de santé et à rester à la maison. L’aspect social nous invite à réfléchir sur les perspectives en attendant la reprise du sport que nous aimons. Nous vivons maintenant l’urgence et nous ne devons pas baisser la garde.

Aujourd’hui, il est impossible de faire des prédictions et nous sommes tous liés à la temporalité de l’épidémie. L’important est de surmonter la phase d’urgence en évitant les larmes dans le réseau social. C’est un match à gagner avec patience et courage. “